На карьере "Лучистый".

ЗАО "ОРМЕТ" (входит в Группу Русская медная компания) завершает на карьере "Лучистый" строительство инфраструктуры, необходимой для проведения вскрышных и добычных работ.

Промплощадка обеспечена постоянным электроснабжением, запущен водоотлив, организовано освещение карьера и отвалов. Возведена первая очередь пруда-накопителя, отсыпаны технологические дороги. Завезены и установлены на фундаменты бытовые и хозяйственные помещения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Параллельно идет разработка карьера, глубина которого на данный момент составляет 20 метров. Первые тонны руды будут добыты на отметке 30 метров от поверхности. Ожидается, что до конца года объем вскрышных работ оставит 990 тысяч кубических метров.

Месторождение "Лучистое" расположено в Домбаровском районе Оренбургской области. РМК приступила к его разработке в июне 2017 года. Эксплуатационные запасы в контуре карьера оцениваются в 112 тысяч тонн медно-колчеданной руды. Их планируется отработать в течение двух лет.