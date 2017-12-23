×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


РМК готова приступить к добыче руды в Оренбуржье22 декабря в 11:46

  • Текст

На карьере "Лучистый".

ЗАО "ОРМЕТ" (входит в Группу Русская медная компания) завершает на карьере "Лучистый" строительство инфраструктуры, необходимой для проведения вскрышных и добычных работ.

Промплощадка обеспечена постоянным электроснабжением, запущен водоотлив, организовано освещение карьера и отвалов. Возведена первая очередь пруда-накопителя, отсыпаны технологические дороги. Завезены и установлены на фундаменты бытовые и хозяйственные помещения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Параллельно идет разработка карьера, глубина которого на данный момент составляет 20 метров. Первые тонны руды будут добыты на отметке 30 метров от поверхности. Ожидается, что до конца года объем вскрышных работ оставит 990 тысяч кубических метров.

Месторождение "Лучистое" расположено в Домбаровском районе Оренбургской области. РМК приступила к его разработке в июне 2017 года. Эксплуатационные запасы в контуре карьера оцениваются в 112 тысяч тонн медно-колчеданной руды. Их планируется отработать в течение двух лет.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×