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С Михаила Шилиманова взыщут 66 миллионов рублей22 декабря в 12:45

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Но это – не "Бухта Квинс"!

Застройщик скандального долгостроя "Бухта Квинс" Михаил Шилиманов должен заплатить 66,2 миллиона рублей в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ОАО "Областная управляющая жилищная компания" (ОУЖК). Такое решение принял 11 декабря 2017 года Арбитражный суд Свердловской области, сообщает "Уралинформбюро".

В роли заявителя значится конкурсный управляющий ОУЖК Анна Цескис. Она вступила в эту должность в марте 2015 года, когда компания решением областного арбитража была признана банкротом. Истцом в деле о банкротстве выступило ООО "Агрострой-1". Стоит напомнить, что до 2015 года должность гендиректора компании занимал Шилиманов — друг и подельник в уголовном деле шансонье Александра Новикова.


Михаил Шилиманов (слева) и Александр Новиков отчитываются перед журналистами по "Бухте Квинс".

Как поясняется в определении арбитража, размер субсидиарной ответственности определен исходя из совокупного размера требований кредиторов, оставшихся непогашенными по причине недостаточности имущества должника. В списке кредиторов значится 31 организация, в том числе РЖД, "Энергосбыт Плюс", "Городская ТеплоЭнергоКомпания" и Уральские газовые сети.

Следует, отметить, что по ряду сделок ОУЖК сама выступает в роли кредитора: например, в отношении строительной компании "Содружество", которое задолжало 429 тысяч рублей еще в 2014 году.

Не исключено, что компании являются афиллированными структурами. Гендиректором "Содружества" в реестре ЕГРЮЛ значится Александр Хренов. Он же, согласно реестру, выступает в роли директора "Металлоторг" и "Светояр". "Металлоторг" считается соучредителем "Уральской жилищной компании". А 80% ООО "Светояр" принадлежит Александру Новикову.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", именно махинации с землями "Светояра" в Сысертском районе привели на скамью подсудимых Ларису Ассонову — экс-директора ПЖСК "Бухта Квинс". Шилиманов и Новиков ныне проходят обвиняемыми по громкому уголовному делу о мошенничестве с деньгами пайщиков "Бухты Квинс". Следствие подозревает их в присвоении 50 миллионов рублей.

Имя Анны Цескис ранее звучало в скандале с кооперативом "Родные просторы" в том же Сысертском городском округе. В 2014 году "Уралинформбюро" в ходе журналистского расследования выяснило, что земли, на которых он расположен, изначально были арендованы как земли сельхозназначения, после чего выкуплены за десятые доли процента кадастровой стоимости и выставлены на продажу по цене от 65 тысяч рублей за сотку.

Среди руководства и владельцев "Родных просторов" значились фамилии Цескис и Артема Богачева - бывшего первого заместителя главы мингосимущества Свердловской области. Чиновник, кстати, входил в Совет директоров обанкроченной "Областной управляющей жилищной компании".

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