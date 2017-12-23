Свердловским строителям работодатель нальет воды22 декабря в 16:37
- Текст
Под контролем минстроя.
Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков подписал отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов на 2018-2020 годы. В документе закреплены договоренности сторон о сохранении дополнительных трудовых и соцгарантий для работников отрасли, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.
Подписи под документом также поставили председатель областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Валерий Юстус, президент регионального Союза строителей Виктор Суруда, президент Союза предприятий стройиндустрии Среднего Урала Александр Лощенко, президент Союза проектных, научных и изыскательских организаций области Александр Караев.
"Это соглашение послужит основанием для совместной долгосрочной и плодотворной работы. Оно принципиально важно для всех нас, для выстраивания взаимоотношений между органами власти и отраслевыми союзами", – отметил Михаил Волков.
В соглашении сохранены основные подходы к начислению зарплаты. Темп ее роста устанавливается на уровне не ниже темпа увеличения потребительских цен в регионе.
Также в соглашении предусмотрены допгарантии при профзаболевании и несчастных случаях на производстве. Семье погибшего строителя работодатель обязан будет выплатить 1 миллион рублей.
Среди нововведений – пункты, обязывающие работодателей обеспечивать сотрудников питьевой водой, давать возможность работникам проходить диспансеризацию и медосмотры в рабочее время. Кроме того, теперь в соглашении закреплено, что координацией работы по охране труда будет заниматься соответствующая межведомственная комиссия при региональном минстрое.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
22 декабря в 19:03
30 тысяч свердловчан из-за долгов останутся без праздника
За границей.22 декабря в 18:50
"Екатеринбург Арена" попадет в блокаду на время ЧМ-2018
Транспортную.22 декабря в 18:24
В Москве разгоняют стачку против "Платона"
На Урале пока спокойно.22 декабря в 18:16
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.22 декабря в 18:06
Тюменский застройщик заплатил 600 тысяч за падение мужчины с 10 этажа
При строительстве были допущены нарушения.22 декабря в 18:01
Дизтопливо Антипинского НПЗ признали лучшим
В Тюменской области.22 декабря в 17:55
В Екатеринбурге компания-банкрот выплатила 15 миллионов зарплаты
290 сотрудникам.22 декабря в 17:53
Пермский Дом ребенка доверили главврачу ДКБ №13
Реорганизация началась?22 декабря в 17:32
Екатеринбургский застройщик уперся в охранную зону
Газопровода.22 декабря в 17:19
Собутыльников из Югры лишили свободы за "новогоднее" убийство
Они устроили жестокую расправу над коллегой.22 декабря в 17:07
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".22 декабря в 16:57
Стало известно число живущих за чертой бедности россиян
Доход которых ниже прожиточного минимума.22 декабря в 16:37
Свердловским строителям работодатель нальет воды
Под контролем минстроя.22 декабря в 16:31
Зэки из ИК-12 сделали необычный подарок юным тагильчанам
По просьбе чиновников.22 декабря в 16:13
На Среднем Урале 29 декабря суд вынесет приговор владельцам псов-убийц
Прокуратура запросила ограничение свободы.
Главные новости
- 22 декабря в 18:50"Екатеринбург Арена" попадет в блокаду на время ЧМ-2018
- 22 декабря в 18:16В ЖСК "Западный-1" без перемен
- 22 декабря в 17:53Пермский Дом ребенка доверили главврачу ДКБ №13
- 22 декабря в 14:59У свердловского минздрава - новый глава
- 22 декабря в 12:45С Михаила Шилиманова взыщут 66 миллионов рублей
Аналитика
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.
Полярный приговор за взятку
Которой могло и не быть.
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.