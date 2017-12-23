Под контролем минстроя.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков подписал отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов на 2018-2020 годы. В документе закреплены договоренности сторон о сохранении дополнительных трудовых и соцгарантий для работников отрасли, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.

Подписи под документом также поставили председатель областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Валерий Юстус, президент регионального Союза строителей Виктор Суруда, президент Союза предприятий стройиндустрии Среднего Урала Александр Лощенко, президент Союза проектных, научных и изыскательских организаций области Александр Караев.

"Это соглашение послужит основанием для совместной долгосрочной и плодотворной работы. Оно принципиально важно для всех нас, для выстраивания взаимоотношений между органами власти и отраслевыми союзами", – отметил Михаил Волков.

В соглашении сохранены основные подходы к начислению зарплаты. Темп ее роста устанавливается на уровне не ниже темпа увеличения потребительских цен в регионе.

Также в соглашении предусмотрены допгарантии при профзаболевании и несчастных случаях на производстве. Семье погибшего строителя работодатель обязан будет выплатить 1 миллион рублей.

Среди нововведений – пункты, обязывающие работодателей обеспечивать сотрудников питьевой водой, давать возможность работникам проходить диспансеризацию и медосмотры в рабочее время. Кроме того, теперь в соглашении закреплено, что координацией работы по охране труда будет заниматься соответствующая межведомственная комиссия при региональном минстрое.