Газопровода.

Компания "Проспект Девелопмент" надеется приступить к строительству высотного жилого комплекса рядом с железнодорожным вокзалом Екатеринбурга уже в 2018 году. Об этом корреспондент "Уралинформбюро" узнал 22 декабря в ходе публичных слушаний в минстрое Свердловской области.

Специфика этого проекта в том, что он совмещает возведение жилья с реставрацией объекта культурного наследия — мельницы Борчанинова-Первушина (ул. Челюскинцев, 108). Ее возведение стартовало в начале ХХ века на деньги "мучного короля" Александра Борчанинова, трагически погибшего в 1907 году в ходе несчастного случая на стройплощадке.

После смерти Борчанинова сооружение мельницы было продолжено. В 1909-м она была запущена в строй, а в 1914 году перешла к другому владельцу — купцу Первушину. В советские времена мельницу использовали по прямому назначению — для изготовления муки. В 2006 году мучное производство на этом объекте было закрыто.

Проект строительства многофункционального комплекса (МФК) на Челюскинцев, предполагающий реконструкцию мельницы Борчанинова-Первушина, был рассмотрен на градсовете Екатеринбурга еще в апреле 2015 года. Как следует из проектной документации, МФК будет состоять из пяти жилых помещений высотой от 2 до 35 этажей и комплекса апартаментов, которые разместятся в историческом здании мельницы.



В здании мельницы застройщик планирует разместить апартаменты. Фото: екатеринбург.рф.

Градсовет в целом проект одобрил, сделав, однако, несколько важных замечаний. Среди них была рекомендация обосновать пешеходно-транспортную сеть на территории комплекса и понизить этажность южного жилого блока.

На публичных слушания в минстрое предметом обсуждения стали не строительные вопросы, а спор компании-застройщика с проектировщиками бюро "Гестор". Последние разработали проект газопровода высокого и низкого давления для обслуживания этого квартала, предполагающий строительство газорегуляторного шкафного пункта (ГРПШ). Согласно проектной документации, общая площадь газопровода займет 2,8 гектара. При этом старые сети, расположенные в данном районе, будут демонтированы.

По мнению представителя "Проспект Девелопмент" Александра Федорова, проектировщики не совсем корректно обозначили охранную зону газопровода, в результате чего он в ряде мест пересекается с проектируемым жилым комплексом. Федоров опасается, что это создаст проблемы для возведения МФК, так как по закону капстроительство в такой зоне запрещено.



На схеме черным контуром обозначен проектируемый газопровод. Фото:minstroy.midural.ru.

В качестве компромисса застройщик предложил слегка "подрезать" охранную зону проектируемого газопровода. Однако инициатива не прошла: участники слушаний незначительным большинством голосов (2 против 1) проголосовали за редакцию проекта, представленную ООО "Гестор".

Впрочем, окончательный вердикт по эту делу будет вынесен уже после Нового года, и не минстроем. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", с 1 января 2018 года полномочия в сфере градостроительного проектирования и принятия решений о развитии застроенных территорий переходят в ведение администрации Екатеринбурга.

Следует отметить, что ООО "Проспект Девелопмент" входит в группу компаний, которой руководит известный бизнесмен Александр Петров. Он владеет частью другого известного памятника истории — дома купца Чувильдина на набережной Исети, более известного как "Косой дом".