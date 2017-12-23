Дизтопливо Антипинского НПЗ признали лучшим 22 декабря в 18:01
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В Тюменской области.
Антипинский НПЗ, основное производственное предприятие Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group), стал лауреатом премии "Лучшие товары и услуги Тюменской области 2017 года" в номинации "Продукция производственно-технического назначения". Награду предприятие получило за летнее дизельное топливо стандарта Евро-5, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Конкурсная комиссия отметила, что топливо отличается высоким уровнем экологичности: при сгорании нефтепродукт образует малое количество вредных веществ. Также эксперты оценили сбалансированный химический состав и хорошие функционально-технологические показатели автомобильного дизельного топлива.
Конкурс был организован департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области при поддержке регионального правительства.
Стоит отметить, что Группа компаний "Новый Поток" и Антипинский НПЗ в частности не раз становились лауреатами федеральных и региональных конкурсов и премий. Так, в 2017 году завод стал победителем в номинации "Топливная и нефтеперерабатывающая промышленность" в рамках ежегодного конкурса "Лидер промышленности РФ". В сентябре New Stream Group была отмечена премией "Технологическое лидерство" рейтингового агентства "Эксперт РА" за ускоренное развитие и модернизацию Антипинского НПЗ.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Также в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбуржье.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ. Установленная мощность переработки завода превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило полностью отказаться от выпуска мазута.
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