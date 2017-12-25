Не все эксперты согласны.

Минимальная розничная цена на тихие вина не может быть ниже 180-190 рублей за бутылку емкостью 0,75 литра. Такой уровень в Министерстве сельского хозяйства РФ определили как приемлемый, передает "Уралинформбюро".

Предложения ведомства будут направлены в Министерство финансов России весной будущего года, пишут "Известия" со ссылкой на источник в Минсельхозе.

Фиксированная стоимость поможет оградить рынок от некачественного спиртного, став ориентиром для покупателя, считают эксперты.

Ранее Минэкономразвития отвергло предложение Минсельхоза об установлении МРЦ на тихие вина в размере 250 рублей за бутылку - в ведомстве посчитали недостаточно обоснованной необходимость подобной меры.

Между тем и обозначенную в 180-190 рублей МРЦ глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает слишком высокой. Он уверен, что максимальная стоимость хорошего тихого в рознице должна составлять 130-135 рублей за 0,75 литра.

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