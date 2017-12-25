Екатеринбургский приход судится с цветочницейСегодня в 12:57
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За храмовую землю.
Православный приход храма Воскресения Христова судится с индивидуальным предпринимателем за участок земли на Ботанике. Документы размещены на сайте Арбитражного суда Свердловской области, сообщает "Уралинформбюро".
Согласно судебному определению, от бизнесмена Светланы Давлетьяровой требуют снести за свой счет цветочный киоск, который она установила в 2010 году на углу улиц 8 Марта и Академика Шварца, рядом с территорией Ботанического сада.
Участок был выделен Давлетьяровой в аренду администрацией Екатеринбурга, однако в 2014 году срок аренды истек. А в начале 2015 года городской департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений утвердил проект строительства на этой площадке православного храма Воскресения Христова.
Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заложили первый камень в основание храма, который должен стать первым религиозным сооружением в Ботаническом микрорайоне.
Следует отметить, что Светлана Давлетьярова в базе ЕГРЮЛ числится как учредитель ООО "Лана", которое занимается розничной торговлей алкогольными напитками и пивом. При этом основной вид деятельности предпринимателя связан с торговлей цветами, семенами и удобрениями.
"Однако в данный момент ответчик намеренно сменил вывеску заведения (кафе), что подтверждается материалами прокурорской проверки, скрывается от органов прокуратуры и не идет на контакт с истцом в целях досудебного разбирательства и разрешения спорного вопроса путем заключения соглашения", — сообщила пресс-служба Арбитража.
Истец опасается , что ответчик может передать права на торговый павильон третьим лицам, что приведет к затягиванию судебного процесса. По этой причине представители православного прихода просят принять в отношении участка обеспечительные меры, затрудняющие операции с данной недвижимостью до вынесения судебного вердикта.
Истец настаивал на судебном запрете ответчику как-либо использовать помещение павильона. Однако суд эту часть иска не удовлетворил. Следующее заседание по делу состоится 18 января 2018 года.
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