Территорий присутствия.

Русская медная компания отмечена диплом Ассоциации грантодающих организаций "Форум Доноров" за внедрение новых социальных технологий, способствующих вовлечению местных сообществ в преображение городской среды. Награждение, приуроченное к 15-летию АГО, прошло на общем собрании членов "Форума Доноров" в Москве. В ходе мероприятия были подведены итоги 2017 года в сфере развития благотворительной деятельности в России и намечены планы на грядущий год.

"Что такое "Форум Доноров"? Это, в первую очередь, его члены. Поэтому мы решили поблагодарить каждую из организаций за то, в чем она была особенно сильна и полезна обществу в 2017 году, в чем она добилась наиболее значимых улучшений", - подчеркнула исполнительный директор АГО "Форум Доноров" Александра Болдырева.

В уходящем году РМК реализовала ряд социальных программ, в которых активно участвовали жители территорий присутствия предприятий компании. Одним из самых эффективных стал конкурс "Измени свой город к лучшему" - школьники Южного Урала разрабатывали и защищали проекты по улучшению городской среды. Самые достойные из них были отмечены грантами РМК до 250 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

"Реализация социальных программ в тесном сотрудничестве с местными сообществами помогает решать действительно актуальные проблемы территорий, что делает такие проекты более устойчивыми. В свою очередь конкурсная основа отбора инициатив дает возможность поддержать лучшие и самые эффективные из них. Результаты конкурса "Измени свой город к лучшему" об этом свидетельствуют", - отметила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

Ассоциация "Форум Доноров" объединяет 38 фондов и компаний, системно занимающихся благотворительностью. С 2017 года в АГО входит Благотворительный фонд РМК.