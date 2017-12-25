Лишением лицензии.

Управляющие компании будут лишаться лицензии на обслуживание жилых домов даже после одного зафиксированного нарушения, если оно признано "грубым". Такие поправки внесли в Жилищный кодекс РФ депутаты Госдумы совместно с Минстроем РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

В число грубых нарушений войдут действия УК, повлекшие опасность для жизни и здоровья проживающих в доме граждан, а также умышленные злоупотребления. Например, отказ от передачи технической документации при переходе дома в управление новой управляющей организации, а также управление домами, не включенными в лицензию, и выставление платежного документа таким домам.

Если управляющую компанию признают "грубым нарушителем", у нее могут изъять либо конкретные дома, где данные нарушения были запущены, либо сразу весь жилфонд, которым она управляет, пояснили представители федерального Минстроя.

Полномочия привлекать проштрафившиеся жилконторы к ответственности будут отданы напрямую органам Госжилстройнадзора. Сегодня, для примера, призвать к ответу компанию-нарушительницу надзорный орган может только через мировой суд.

Это не единственная новелла, введенная в Жилищный кодекс в 2017 году. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", изменения коснутся четырех направлений деятельности управляющих организаций.

Среди них — возможность заключения прямых договоров между собственниками жилья и поставщиками коммунальных услуг, учреждение новой формы собрания собственников — так называемой "конференции", совершенствование системы обслуживания жильцов и ужесточение процедуры лицензирования УК.

Так, управляющие компании, бросившие свои дома на шесть месяцев и более, будут лишены лицензий. Сами же лицензии станут выдаваться на 5-летний срок, после чего УК придется пройти через процедуру переаттестации. Сдаст компания экзамен или уйдет с рынка, зависит в том числе и от того, есть ли за ней долги за потребленные коммунальные услуги.