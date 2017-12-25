В 2018 году.

Русская медная компания и "3М Россия" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере охраны труда на 2018 год. Церемония состоялась в рамках корпоративной конференции по охране труда, в которой приняли участие специалисты профильных отделов предприятий Группы РМК. На форуме были подведены итоги 2017-го и составлена дорожная карта на следующий год по реализации программ обеспечения безопасности жизни и здоровья сотрудников предприятий компании.

Эксперты "3М Россия" - разработчика решений в области охраны труда и промбезопасности - презентовали итоги осеннего аудита производств Группы РМК. С учетом специфики каждого производства, выявлен ряд общих зон развития. Среди них повышение качества подбора средств индивидуальной защиты (СИЗ) с учетом конкретных условий труда и соблюдение персоналом правил их применения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

"В целом по Группе РМК аудит показал хорошие результаты: предприятия обеспечены всеми необходимыми качественными средствами индивидуальной защиты. Службы охраны труда демонстрируют высокую заинтересованность в результате работы и в постоянном улучшении производственной культуры на местах. Но есть необходимость повышения уровня сознательности самих работников, напомнить им о том, как важно для их здоровья правильное использование СИЗов", - отметил региональный представитель ЗАО "3М Россия" по работе с клиентами Дмитрий Журавлев.

Для совершенствования системы охраны труда РМК и "3М Россия" подписали соглашение о реализации программ, направленных на профилактику профзаболеваний, оценку эффективности СИЗ органов дыхания, снижение травматизма и визуализацию опасных зон.

"В РМК принят системный подход для обеспечения безопасности окружающей среды, человека, а также машин и механизмов. Поэтому после Года экологии мы решили посвятить 2018 год охране труда и промышленной безопасности. Стремясь к постоянному улучшению, мы намерены повысить сознательность сотрудников в части безопасного поведения на рабочих местах и способствовать общему росту производственной культуры", - комментирует вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.