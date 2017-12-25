Прогноз "Стабильный".

Компании "Атомстройкомплекс" - одному из ведущих застройщиков Екатеринбурга - присвоен сразу высокий кредитный рейтинг ВВВ с прогнозом "Стабильный". Об этом 19 декабря объявило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Объем портфеля реализуемых "Атомстройкомплексом" проектов составляет 1,7 миллиона квадратных метров, в том числе в ближайшие 3 года к вводу запланировано 686 тысяч "квадратов", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

По данным АКРА, первый и сразу столь высокий кредитный рейтинг (BBB) обусловлен очень сильным бизнес-портфелем компании, в частности, высокой диверсификацией портфеля, обеспеченностью собственными стройматериалами и способностью выполнять большинство видов работ без привлечения подрядчиков. Сильный бренд и высокие потребительские характеристики вводимых объектов поддерживают способность компании выполнять планы продаж. Кроме того, высокий рейтинг обусловлен низкой долговой нагрузкой и сильной оценкой денежного потока.

"Кредитный рейтинг на уровне ВВВ - это очень высокая оценка строительной компании и ее устойчивости, - комментирует генеральный директор ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" Валерий Ананьев. - Мне было очень приятно прочитать в заключении АКРА много хорошего, сказанного экспертами в адрес нашего предприятия. Теперь наша задача - соответствовать полученному рейтингу, реагировать на обстоятельства правильным образом, чтобы рейтинг рос".

Получение кредитного рейтинга является одним из шагов на пути к тому, чтобы сделать "Атомстройкомплекс" открытой компанией. "Мы долго к нему готовились: вот уже четыре года мы делаем отчетность по МФСО, в 2017 году зарегистрировали в Банке России проспект эмиссии ценных бумаг (облигаций) на 3 миллиарда рублей. Срок обращения облигаций составит пять лет. В 2018 году мы эту возможность реализуем. В дальнейших планах компании "Атомстройкомплекс" - выйти на рынок акций", - говорит В.Ананьев.

О намерениях покорить IPO глава "Атомстройкомплекса" заявлял еще в 2012 году. Это позволит компании привлечь дополнительное финансирование с внешнего рынка и выйти на качественно новый уровень.