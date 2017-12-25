Для производства автокомпонентов.

Южнокорейская корпорация Hyundai и КамАЗ приступили к переговорам о возможном сотрудничестве. Зарубежный автопроизводитель готов разместить на площадях российского завода производство коробок передач и узлов двигателей, передает "Уралинформбюро".

"В рамках визита потенциальные заказчики изучали возможности освоения производства узлов двигателей и коробок передач на площадях КамАЗ", - сообщает пресс-служба предприятия по итогам рабочего визита представителей Hyundai Motor Manufacturing Rus - российского завода компании Hyundai Motor.

Hyundai заинтересован в локализации на территории России производства компонентов силовых агрегатов для моделей Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio, которые выпускаются на заводе холдинга в Сестрорецке под Санкт-Петербургом.