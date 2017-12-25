Пока застройщик ищет деньги.

В завершающую фазу вступило строительство долевого долгостроя ЖК "Березки" в городе Березовском. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Обнадеживающая новость прозвучала в ходе очередного заседания губернаторской спецкомиссии, контролирующей ход проблемных строек региона. По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, и региональные власти, и покупатели видят, что застройщик "Березок" (компания "БЗСК-Инвест") ведет работы, стараясь уложиться в сроки.

"Мы фактически подставили застройщику плечо — там работает управление капитального строительства Свердловской области, мы договариваемся с поставщиками и субподрядчиками: даем гарантии, чтобы поставщики под будущие оплаты выделили материалы, потому что застройщик сегодня находится в поисках финансов", — заявил глава областного Минстроя.

Близки к завершению работы еще на двух проблемных стройках: ЖК "Западный" и ЖК "На Постовского". В частности, на улице Постовского полным ходом идут проверочные процедуры. В декабре стройку посетили представители прокуратуры Екатеринбурга.

Межведомственная рабочая группа по решению проблем обманутых дольщиков создана по распоряжению главы региона Евгения Куйвашева. В ее работе участвуют представители прокуратуры, правоохранительных органов, службы судебных приставов, областных министерств и ведомств, аппарата свердловского омбудсмена, а также представители инициативных групп свердловчан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

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