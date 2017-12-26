Министерство обороны заказало на Среднем Урале "крылья"Сегодня в 10:14
- Текст
Дроны и самолеты.
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), входящего в госкорпорацию "Оборонпром", планирует собрать 29 чешских региональных турбовинтовых самолетов L-410 до 2019 года. Об этом стало известно в ходе визита в Екатеринбург замминистра обороны Юрия Борисова, передает "Уралинформбюро".
Чиновник побывал на авиазаводе, на котором по заказу военного ведомства собирают разведывательные беспилотные комплексы "Форпост" и выполняют контракт на производство 35 учебно-тренировочных самолетов Л-410.
По словам гендиректора предприятия Вадима Бадеха, на все 29 самолетов уже заключены твердые контракты, пишет ТАСС.
Сейчас завод может выпускать по шесть многоцелевых самолетов в год. Машины пригодны для оперативной переброски Сил специальных операций в сложных метеоусловиях, в том числе для посадки на воду и снег.
После начала работы второго корпуса Уральского авиазавода на территории особой экономической зоны "Титановая долина" на УЗГА смогут собирать по 20 летательных машин.
Кроме того, замминистра обороны заявил, что уральское предприятие ждет еще один контракт на беспилотники "Форпост", которые на УЗГА выпускают с 2012 года. Эти дроны активно используют в российской армии, их применяли во время войны с международными террористами в Сирии.
"Поэтому мы строим планы - на ближайшее десятилетие использовать эти комплексы. Естественно, они пройдут модернизацию. Возможно, добавятся новые информационные средства, имеется в виду локатор", - цитирует Юрия Борисова "Российская газета".
По его словам, если три десятка "Форпостов", которые уже эксплуатируют в войсках, собирали из импортных комплектующих, то новый контракт, которые сейчас военные обсуждают с промышленниками, предусматривает с 2019 года стопроцентную локализацию их производства в Екатеринбурге.
"Таким образом "Форпост" будет уже целиком российским", - уточнил он.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:56
Барнаулец набросился на собутыльника с топором после спора о Толкине
И древнем оружии в его творчестве.Сегодня в 17:36
Район Зауралья под новый год остался без главы
Дума объявила конкурс.Сегодня в 17:30
Екатеринбургский колледж признан опасным для жизни
Из-за аварийного состояния.Сегодня в 17:21
"Судимся с Ротенбергом": чиновников Асбеста призвали к ответу
Представители НСК.Сегодня в 17:03
Основатель ячейки террористов в Таджикистане получил 20 лет колонии
За терроризм, экстремизм и наемничество.Сегодня в 17:03
Очевидцы рассказали о застреленном на екатеринбургской овощебазе №4
В полиции молчат.Сегодня в 17:00
Руководители "РН-Пурнефтегаза" отрабатывают чувство локтя
На футбольном поле.Сегодня в 16:49
Футболистом года в России стал форвард "Спартака" Промес
В числе лучших отмечен игрок "Урала".Сегодня в 16:33
Братья-таджики от нечего делать забили до смерти пенсионерку
Хватило одного удара.Сегодня в 16:26
В Зауралье депутаты "свернут" торговлю алкоголем в жилых домах
С 2019 года.Сегодня в 16:22
Как Винницкий в воду смотрел?
К выборам.Сегодня в 16:21
В Екатеринбурге мигрант ограбил павильон микрозаймов
С подельниками.Сегодня в 16:19
Ушел из жизни отец Рунета
Валерий Бардин.Сегодня в 16:14
Узбекская семья попала в колонию за продажу новорожденной дочери
За 30 000 рублей.Сегодня в 16:11
Нижний Тагил "побил" столицу Урала
По дешевизне жилья.
Главные новости
- Сегодня в 17:03Очевидцы рассказали о застреленном на екатеринбургской овощебазе №4
- Сегодня в 16:26В Зауралье депутаты "свернут" торговлю алкоголем в жилых домах
- Сегодня в 16:22Как Винницкий в воду смотрел?
- Сегодня в 14:37Шадрин призвал депутата Лобова покаяться за "вызывалку"
- Сегодня в 13:17Педофилу-рецидивисту из Златоуста грозит пожизненное
Аналитика
Как Винницкий в воду смотрел?
К выборам.
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.
Полярный приговор за взятку
Которой могло и не быть.