Дроны и самолеты.

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), входящего в госкорпорацию "Оборонпром", планирует собрать 29 чешских региональных турбовинтовых самолетов L-410 до 2019 года. Об этом стало известно в ходе визита в Екатеринбург замминистра обороны Юрия Борисова, передает "Уралинформбюро".

Чиновник побывал на авиазаводе, на котором по заказу военного ведомства собирают разведывательные беспилотные комплексы "Форпост" и выполняют контракт на производство 35 учебно-тренировочных самолетов Л-410.

По словам гендиректора предприятия Вадима Бадеха, на все 29 самолетов уже заключены твердые контракты, пишет ТАСС.

Сейчас завод может выпускать по шесть многоцелевых самолетов в год. Машины пригодны для оперативной переброски Сил специальных операций в сложных метеоусловиях, в том числе для посадки на воду и снег.

После начала работы второго корпуса Уральского авиазавода на территории особой экономической зоны "Титановая долина" на УЗГА смогут собирать по 20 летательных машин.

Кроме того, замминистра обороны заявил, что уральское предприятие ждет еще один контракт на беспилотники "Форпост", которые на УЗГА выпускают с 2012 года. Эти дроны активно используют в российской армии, их применяли во время войны с международными террористами в Сирии.

"Поэтому мы строим планы - на ближайшее десятилетие использовать эти комплексы. Естественно, они пройдут модернизацию. Возможно, добавятся новые информационные средства, имеется в виду локатор", - цитирует Юрия Борисова "Российская газета".

По его словам, если три десятка "Форпостов", которые уже эксплуатируют в войсках, собирали из импортных комплектующих, то новый контракт, которые сейчас военные обсуждают с промышленниками, предусматривает с 2019 года стопроцентную локализацию их производства в Екатеринбурге.

"Таким образом "Форпост" будет уже целиком российским", - уточнил он.