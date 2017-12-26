С Екатеринбургской кольцевой снимут асфальтСегодня в 10:27
- Текст
И положат новый.
В наступающим году на ЕКАД появится новое дорожное покрытие и исчезнут колеи. На этот апргейд областной бюджет собирается выделить 78,9 миллионов рублей, сообщает "Уралинформбюро".
Конкурс на благоустройство Екатеринбургской кольцевой автодороги размещен на портале госзакупок. В роли заказчика выступает ГКУ СО "Управление автомобильных дорог". Согласно конкурсной документации, замена асфальтового покрытия и устранение колейности запланировано на 37 съездах, расположенных на восьми развязках ЕКАДа.
До 25 сентября 2018 года подрядчику предстоит произвести на этих участках фрезерование существующего покрытия, срезать загрязненный грунт, нанести на очищенные отрезки дороги слой асфальтобетонной смеси со стабилизирующей добавкой "Стилобит" и укрепить обочины асфальтогранулятом.
Общая протяженность ремонта составит 15 километров. Какая организация будет производить работы, выяснится в ходе аукциона, который состоится 29 января 2018 года. Кроме того, в 2018 году начнутся работы по возведению третьего южного полукольца ЕКАДа протяженностью в 14,4 километра. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", Минтранс РФ собирается выделить на это свыше 8,5 миллиарда рублей. Полностью дорогу предполагается достроить к 2020 году.
ЕКАД - не единственный дорожный объект региона, на котором в наступающем году ожидаются масштабные ремонтные работы. Асфальтовое покрытие планируется также заменить на автомагистралях "Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов", "Екатеринбург-Реж-Алапаевск" и "Серов-Североуральск-Ивдель".
Ранее по теме:
Куйвашев проехал 11 километров на велосипеде
Путин выдаст Куйвашеву 8,5 миллиардов на ЕКАД
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:56
Барнаулец набросился на собутыльника с топором после спора о Толкине
И древнем оружии в его творчестве.Сегодня в 17:36
Район Зауралья под новый год остался без главы
Дума объявила конкурс.Сегодня в 17:30
Екатеринбургский колледж признан опасным для жизни
Из-за аварийного состояния.Сегодня в 17:21
"Судимся с Ротенбергом": чиновников Асбеста призвали к ответу
Представители НСК.Сегодня в 17:03
Основатель ячейки террористов в Таджикистане получил 20 лет колонии
За терроризм, экстремизм и наемничество.Сегодня в 17:03
Очевидцы рассказали о застреленном на екатеринбургской овощебазе №4
В полиции молчат.Сегодня в 17:00
Руководители "РН-Пурнефтегаза" отрабатывают чувство локтя
На футбольном поле.Сегодня в 16:49
Футболистом года в России стал форвард "Спартака" Промес
В числе лучших отмечен игрок "Урала".Сегодня в 16:33
Братья-таджики от нечего делать забили до смерти пенсионерку
Хватило одного удара.Сегодня в 16:26
В Зауралье депутаты "свернут" торговлю алкоголем в жилых домах
С 2019 года.Сегодня в 16:22
Как Винницкий в воду смотрел?
К выборам.Сегодня в 16:21
В Екатеринбурге мигрант ограбил павильон микрозаймов
С подельниками.Сегодня в 16:19
Ушел из жизни отец Рунета
Валерий Бардин.Сегодня в 16:14
Узбекская семья попала в колонию за продажу новорожденной дочери
За 30 000 рублей.Сегодня в 16:11
Нижний Тагил "побил" столицу Урала
По дешевизне жилья.
Главные новости
- Сегодня в 17:03Очевидцы рассказали о застреленном на екатеринбургской овощебазе №4
- Сегодня в 16:26В Зауралье депутаты "свернут" торговлю алкоголем в жилых домах
- Сегодня в 16:22Как Винницкий в воду смотрел?
- Сегодня в 14:37Шадрин призвал депутата Лобова покаяться за "вызывалку"
- Сегодня в 13:17Педофилу-рецидивисту из Златоуста грозит пожизненное
Аналитика
Как Винницкий в воду смотрел?
К выборам.
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.
Полярный приговор за взятку
Которой могло и не быть.