И положат новый.

В наступающим году на ЕКАД появится новое дорожное покрытие и исчезнут колеи. На этот апргейд областной бюджет собирается выделить 78,9 миллионов рублей, сообщает "Уралинформбюро".

Конкурс на благоустройство Екатеринбургской кольцевой автодороги размещен на портале госзакупок. В роли заказчика выступает ГКУ СО "Управление автомобильных дорог". Согласно конкурсной документации, замена асфальтового покрытия и устранение колейности запланировано на 37 съездах, расположенных на восьми развязках ЕКАДа.

До 25 сентября 2018 года подрядчику предстоит произвести на этих участках фрезерование существующего покрытия, срезать загрязненный грунт, нанести на очищенные отрезки дороги слой асфальтобетонной смеси со стабилизирующей добавкой "Стилобит" и укрепить обочины асфальтогранулятом.

Общая протяженность ремонта составит 15 километров. Какая организация будет производить работы, выяснится в ходе аукциона, который состоится 29 января 2018 года. Кроме того, в 2018 году начнутся работы по возведению третьего южного полукольца ЕКАДа протяженностью в 14,4 километра. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", Минтранс РФ собирается выделить на это свыше 8,5 миллиарда рублей. Полностью дорогу предполагается достроить к 2020 году.

ЕКАД - не единственный дорожный объект региона, на котором в наступающем году ожидаются масштабные ремонтные работы. Асфальтовое покрытие планируется также заменить на автомагистралях "Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов", "Екатеринбург-Реж-Алапаевск" и "Серов-Североуральск-Ивдель".

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