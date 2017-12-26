Траты на метро не запланированы.

Депутаты Екатеринбурга не внесли в бюджет 2018 года траты на проектирование второй очереди подземки. Ранее такое предложение озвучивали сами народные избранники, но, видимо, вопрос со строительством второй очереди метро в уральской столице они решили перенести.

26 декабря дума муниципалитета приняла во втором и окончательном чтении главный финансовый документ города, передает "Уралинформбюро". По словам представителя счетной палаты, цифровые параметры с момента первого чтения в бюджете не изменились: доходы – 36,521 миллиарда рублей, расходы – 37,418 миллиарда.

Бюджет получился "умным" - почти половина уйдет на образование (18,6 миллиарда). Деньги направят, в том числе на развитие материальной базы учебных заведений, а также их текущий ремонт.

На здравоохранение в 2018 году планируется потратить 975 миллионов рублей, на физкультуру и спорт – 368 миллионов рублей, на культуру – 1,81 миллиарда рублей, на ЖКХ – 2,4 миллиарда рублей.

Также среди запланированных трат – 202 миллиона рублей на покупку автобусов на газомоторном топливе.

Что касается подземки, как пояснил глава горадминистрации Александр Якоб, прежде, чем тратиться на проектирование строительства второй очереди, надо изучить пассажиропоток местного метро, существующие и возможные транспортные схемы.

Также он отметил, что в следующем году мэрия планирует заключить контракты на покупку 56 вагонов метро, которые необходимо обновить в 2020 году.

О планировании строительства новой ветки метро высказался и депутат Владимир Крицкий. Он заявил, что в будущем в Екатеринбурге может появиться новый вид транспорта – комбинированный. Двигаться он сможет как по земле, так и под ней. Но новой веткой метро назвать это будет сложно.

Стоит отметить, что существует муниципальная программа развития екатеринбургского метрополитена, на реализацию которой заложено 100 миллионов рублей. Однако эти деньги направят на обновление подвижного состава.

Нехватку средств на метро попытался оправдать в своем выступлении перед думой мэр Евгений Ройзман. Он пояснил, что бюджет города на 2018 год "самый маленький бюджет с 2007 года". Он отметил, что доходы, заложенные на следующий год, меньше доходов бюджета 2016 года.