В домах Екатеринбурга остыли батареиСегодня в 14:48
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Из-за работ на теплопункте.
В микрорайоне Юг Центра днем 26 декабря остыли батареи отопления. Об этом "Уралинформбюро" сообщили жильцы дома № 31 по улице Сурикова.
Как пояснили корреспонденту агентства сотрудники диспетчерской службы УК "Стандарт", под отключение попали в общей сложности семь домов на улицах Сурикова, Фрунзе и Фурманова. Причина — плановые ремонтные работы на теплопункте, расположенном на Фрунзе, 76.
"Отключение продлится до 15.00, однако может затянуться и до 20.00", — сообщили представители управляющей компании. За более подробной информацией собеседники агентства посоветовали обратиться в Екатеринбургскую теплоснабжающую компанию, на чьем балансе находится отключенный теплопункт.
Представители ЕТК успокоили жителей района: никаких аварий на данном участке в последние сутки не было. "Плановое отключение, которое проводится в рамках программы автоматизации теплопунктов, продлится всего два часа, квартиры за это время не успеют остыть", — заверили они.
Следует отметить, что программа автоматизации теплопунктов стартовала на сетях ЕТК в 2017 году. По словам представителя пресс-службы компании, сетевики планировали завершить весь объем работ по автоматизации теплопунктов до начала осени, но не успели.
Что касается самой программы, она предусматривает перевод на автоматический режим работы 300 ЦТП, расположенных в столице Урала. Модернизация хозяйства ЕТК позволит более корректно поддерживать параметры горячего водоснабжения, обеспечит высокий уровень безопасности и безаварийности технологического процесса.
Кроме того, автоматизация должна сократить расход электроэнергии, необходимой для работы ТПЦ, и позволит управлять теплопунктами прямо с компьютера диспетчера, пояснили представители Екатеринбургской теплоснабжающей компании. Стоимость проекта составляет порядка 400 миллионов рублей.
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