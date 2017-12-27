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"ВСМПО-Ависма" нарастит объемы производства на 12,5%Сегодня в 09:33

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В будущем году.

В 2018 году корпорация "ВСМПО-Ависма" нарастит объемы производства на 12,5%. Такие предварительные прогнозы озвучил на торжественном итоговом собрании генеральный директор холдинга Михаил Воеводин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

22 декабря руководители подразделений корпорации "ВСМПО-Ависма" подвели итоги 2017 года и наметили цели на 2018-й.

"Сегодня мы аплодируем самим себе за тот большой труд, который позволяет нам сказать: в 2018 год мы входим без долгов перед нашими уважаемыми заказчиками. Основными нашими "должниками" по производству на протяжении ряда лет оставались кузнечный комплекс и листопрокатный цех, но в нынешнем году они так хорошо отработали, что мы входим в новый год с нулевым долгом – это уникальная ситуация!" – подчеркнул М.Воеводин.

Он уверен, что это - закономерный результат мощных инвестиций в модернизацию производства, строительство новых участков, освоение новых технологий за последние 10 лет.

Грядущий год принесет коллективу увеличенный план объемов работы. "По предварительным прогнозам, в 2018 году нам предстоит нарастить объемы на 12,5% практически для всех цехов и по всем направлениям. Я считаю – это вызов! Вызов, который мы принимаем и, верю, успешно реализуем", – подытожил гендиректор "ВСМПО-Ависмы".

Также участников мероприятия ждали поздравления Деда Мороза и развлекательная программа в стиле "Кабачка "13 стульев".

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