С 1 января.

С 1 января 2018 года страховые пенсии неработающих пенсионеров в России увеличатся на 3,7%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области

В результате индексации с 1 января 2018 года страховые пенсии в регионе в среднем увеличатся на 497 рублей. Средний размер страховой пенсии по старости составит – 14 670 рублей.

С 1 апреля 2018 года на 4,1%. будут повышены социальные пенсии. Их среднегодовой размер составит 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 699 рублей.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров. С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы ориентировочно на 3,2%.