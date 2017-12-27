В региональной Общественной палате.

26 декабря 2017 года в Общественной палате Челябинской области состоялась вторая встреча рабочей группы по проекту Томинского горно-обогатительного комбината Русской медной компании. В мероприятии приняли участие все заинтересованные стороны: активисты общественных экологических организаций, руководители профильных министерств и ведомств, топ-менеджеры РМК, эксперты научных и проектных организаций, а также члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.

На повестке дня было обсуждение безопасности будущего предприятия для атмосферы и водоемов Сосновского района и соседних муниципалитетов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Общественные активисты получили возможность задать вопросы экспертам Санкт-Петербургского горного университета, инженерам и экологам ООО "НТЦ-Геотехнология", а также гидрогеологами ООО "НПФ "Мониторинг месторождений полезных ископаемых".

По итогам встречи член СПЧ Иван Засурский отметил, что диалог между сторонами налаживается - все чаще звучат факты, а не эмоции. По его мнению, уровень понимания, возникающий при глубоком общественном обсуждении проекта, должен привести к позитивным результатам.

В дальнейшем рабочая группа продолжит рассматривать актуальные вопросы реализации проекта Томинского ГОКа. Следующее заседание намечено на январь 2018 года.

Обсуждать проект ТГОКа при посредничестве Общественной палаты Челябинской области было решено по итогам встречи общественных активистов и представителей РМК под председательством главы региона Бориса Дубровского, прошедшей 13 ноября по поручению президента РФ Владимира Путина.

Впервые на площадке Общественной палаты стороны "скрестили шпаги" 1 декабря 2017 года.