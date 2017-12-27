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Кубанские аэропорты "Базэл Аэро" наградили "Уральские авиалинии"Сегодня в 11:22

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В двух номинациях.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" стала победителем сразу в двух номинациях рейтинга партнеров кубанских аэропортов "Базэл Аэро".

По итогам летнего сезона 2017 года воздушная гавань Краснодара отметила екатеринбургского перевозчика как "Лучшую авиакомпанию по динамике пассажиропотока на внутренних авиалиниях". В аэропорту Сочи компанию наградили за развитие международных маршрутов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний", рейтинги пунктуальности и качества сервиса в аэропортах "Базэл Аэро" составляются с 2015 года и определяют наиболее пунктуальные и динамично развивающиеся авиакомпании, лучших операторов в сфере торговли и общественного питания, а также партнеров из туристического бизнеса. В составе жюри были аналитики департаментов авиационной и неавиационной коммерции "Базэл Аэро".

"Базэл Аэро" управляет аэропортами "Базового Элемента" в Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике. В январе - ноябре 2017 года пассажиропоток в этих воздушных гаванях превысил 10,2 миллиона человек (на 8% больше, чем аналогичный период предыдущего года).

"Уральские авиалинии" входит в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За январь - ноябрь 2017 года ее услугами воспользовались 7,4 миллиона человек. География полетов насчитывает более 200 направлений. В парк воздушных судов насчитывается 43 лайнера Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).

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