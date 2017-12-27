Восточный борт "подкопали" ради лишних тонн угля.

Южноуральский поселок Роза "сползает" в Коркинский угольный разрез из-за жадности разработчика - Челябинской угольной компании (ЧУК). Об этом начальник геолого-маркшейдерского отдела ООО "НТЦ-Геотехнология" Елена Кубышен рассказала на второй встрече рабочей группы по вопросу реализации проекта Томинского ГОКа (входит в РМК) при Общественной палате Челябинской области 26 декабря 2017 года.

"В этом году мы проводили инженерно-геодезические изыскания угольного разреза Коркинский. В результате построения нашего топографического плана по результатам подробных инженерно-геодезических изысканий мы выяснили, что восточный борт был подработан и при подработке вышел за контуры проектного карьера, по которому ЧУК должна была работать, чтобы сохранять устойчивость. Внедрение за контур произошло на 15 метров. Это могло привести к тому, что восточный борт, на котором стоит поселок Роза, вышел в неустойчивое состояние", - сообщила Е.Кубышен.

По ее словам, сейчас РМК, как учредитель ООО "Промрекультивация" (недропользователь угольного разреза Коркинский после АО по добыче угля ЧУК) занимается разработкой мероприятий по укреплению борта карьера. Более того, ЧУК никакой документации по этому направлению не предоставлял, поэтому РМК заказана оценке текущего состояния разреза.

По планам Русской медной компании проект ликвидации угольного разреза Коркинский с использованием закладочного материала на основе хвостов Томинского ГОКа будет готов со дня на день. В январе 2018 года РМК проинформирует Общественную палату Челябинской области об основных технических решениях по данному проекту и направит его на госэкспертизу, передает "Уралинформбюро".

Коркинский угольный разрез - крупнейший в Евразии - является одной из главных экологических проблем Южного Урала. Его глубина превышает 500 метров, а диаметр составляет порядка 3 километров. Угли Коркинского разреза склонны к самовозгоранию. Эндогенные пожары в карьере постоянно отравляет воздух в Челябинской области, а оползни бортов разрушают дома и социальные строения Коркино и соседних населенных пунктов.

Стоит отметить, что решение о проведении при посредничестве Общественной палаты Челябинской области обсуждения проекта Томинского ГОКа с участием заинтересованных сторон было принято по итогам встречи общественных активистов и представителей РМК под председательством губернатора Бориса Дубровского. Она прошла 13 ноября 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина.