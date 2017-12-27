Если верить объявлениям о продаже.

Стоимость офисных помещений Екатеринбурга подскочила до 1 миллиарда рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU.

Вывод был сделан в ходе анализа объявлений о продаже коммерческой и жилой недвижимости, размещенных в Интернете в 2017 году. Лидером среди офисников по цене продажи, по мнению N1, стало строящееся здание в микрорайоне Пионерском площадью 24,8 тысячи квадратных метров. Оно торгуется за 1,17 миллиарда рублей.

На втором месте по цене — здание предприятия "Стройпластполимер" на улице Бисертской: за 94,2 тысячи "квадратов" этого помещения собственник просит чуть больше миллиарда рублей. Немногим дешевле (порядка 999 миллионов рублей) стоит оптовая база "Город 2000" в Никольском переулке. По данным портала, здание уже выставлялось ранее на продажу, но по цене в три раза выше.

"Объектам коммерческой недвижимости в этом году не удалось даже приблизиться к ценовым рекордам прошлых лет, когда в продажу поступали офисные здания за 2,5-3,5 миллиарда рублей, а большинство самых дорогих объектов жилой недвижимости поступили в продажу год-два назад и продолжали ждать покупателей в 2017 году", — отмечает руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая.

Аналитики уже не первый раз отмечают удешевление офисной недвижимости Екатеринбурга, случившееся в 2017 году. По данным на август этого года, падение продажной цены офисов составило 3%.

Однако это снижение наблюдается не на всем рынке, а только в сегментах В, С и D. По мнению специалистов Уральской палаты недвижимости, это вызвано длительным процессом снижения арендных ставок, из-за чего между ставками и ценами образовался серьезный разрыв.

При этом аренда офисных помещений, наоборот, за минувший год подорожала от 5 до 10%, в зависимости от класса. Например, в августе 2017 года снять офис класса В стоило примерно 770 тысяч рублей в месяц. А съем помещения класса А (наиболее престижный и дорогостоящий сегмент) обойдется арендатору в сумму свыше 1,2 миллионов рублей в месяц.

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