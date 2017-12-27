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"РН-Пурнефтегаз" сэкономил 500 миллионов рублейСегодня в 11:48

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В рамках программы энергосбережения.

В канун Нового года генеральный директор ООО "РН-Пурнефтегаз" Денис Худяков с традиционным визитом побывал на основных месторождениях Общества - Тарасовском, Барсуковском, Харампурском. До последнего - самого дальнего - пришлось добираться более 3 часов, так как оно находится в 200 километрах от базового города Губкинский.

Глава предприятия поздравил нефтяников с наступающими праздниками и подвел итоги производственной деятельности. В 2017 году в ООО "РН-Пурнефтегаз" был добыт 100-миллиардный кубометр газа. Буровики Общества повысили коммерческую скорость бурения на 15% и установили рекорд предприятия по скорости проходки на бригаду в сутки – 1 350 метров. Это более чем в два раза превышает предыдущий показатель.

В рамках Программы энергосбережения совместные усилия энергетиков и коллективов процессных управлений позволили сэкономить порядка 500 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.

Большие планы у "РН-Пурнефтегаза" и на будущее. В 2018 году начнется опытно-промышленная разработка Северо-Комсомольского месторождения на базе совместного предприятия с норвежской фирмой Statoil Russia AS. НК "Роснефть" и ВР договорились о реализации проекта по освоению недр Харампурского и Фестивального месторождений с общими геологическими запасами более 880 миллиардов кубометров газа.

"Новые проекты, существенный прирост запасов не только вселяют уверенность в завтрашнем дне, но и позволяют говорить об очередном этапе развития нашего предприятия", - отметил Д.Худяков.

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