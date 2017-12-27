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Свердловские санврачи устроят охоту на клостридийСегодня в 14:20

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В теплосетях ЕТК.

Екатеринбургская теплосетевая компания собирается потратить свыше 1,5 миллиона рублей на лабораторный анализ горячей воды из магистральных сетей системы водоснабжения уральской столицы, Березовского и Верхней Пышмы. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".

Судя по конкурсной документации, закупка услуги будет производиться у единственного участника — ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Подрядчику предстоит до 31 декабря 2018 года исследовать пробы воды, взятые из теплосетей, на предмет ее состава и чистоты.

В частности, планируется проверить пробы на содержание в них колиформных и термотолерантных бактерий, а также сульфитредуцирующих клостридий — анаэробных микроорганизмов, живущих в кишечнике человека и животных.

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