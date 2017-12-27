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Свердловский ЗАТО обновит сталинский шедеврСегодня в 15:21

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За счет госбюджета.

В закрытом городе (ЗАТО) Лесном грядет капитальный ремонт памятника архитектуры сталинской неоклассики — культурно-досугового центра "Современник". Аукцион размещен на портале госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".

Как следует из конкурсной документации, здание центра собираются приспособить под современное использование. Для этого там планируется установить новое звукотехническое и осветительное оборудование, обновить сцену, фасад, кровлю и внутренние помещения.

Кроме того, в ходе ремонта будут обустроены пандусы, заменены окна и витражи, инженерные сети и сети связи. Работы предполагается завершить к 31 мая 2019 года. Стартовая цена аукциона, который пройдет в начале марта 2018 года, составляет 171,6 миллиона рублей. Оплата работ будет произведена из средств СКДЦ "Современник", которые центр получил ранее в виде межбюджетных трансфертов и дотаций из федерального бюджета.

Здание "Современника" является одной из главных архитектурных достопримечательностей города Лесного. Оно было построено в 1953 году по проекту московского архитектора Михаила Братцева. На протяжении десятилетий здание СКДЦ принадлежало комбинату "Электрохимприбор", а в 90-х годах прошлого века перешло на баланс муниципалитета.

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