Процедура запущена.

Челябинская угольная компания уведомила партнеров о начале процедуры самоликвидации. Об этом 26 декабря 2017 года сообщил вице-президент РМК по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам Олег Медведев на встрече по вопросам реализации проекта Томинского ГОКа в Общественной палате Южного Урала, передает "Уралинформбюро".

24 октября по требованию директора ООО "Промрекультивации" Николая Джемилева в связи с переходом лицензии от ЧУК к Обществу были остановлены работы по добыче угля. К 20 ноября вся техника и работники угольной компании покинули разрез, пишет "Урал-пресс-информ" со ссылкой на собственный источник.

Челябинская угольная компания ликвидируется как юридическое лицо, так как перестала заниматься профильной деятельностью – добычей угля. "Идет первый этап ликвидации. В настоящий момент уже создана ликвидационная комиссия. Если ЧУК добровольно не ликвидируется, то будет введено внешнее управление", - подчеркнул инсайдер.

С началом процедуры самоликвидации ЧУК перестала отвечать за возникающие на бортах карьера пожары. Все риски, связанные с эндогенными возгораниями взяла на себя "Промрекультивация".

"Мы получили уведомление о начале процедуры ликвидации Челябинской угольной компании. В этой связи обязательства по тушению берет на себя ООО "Промрекультивация" и косвенно таким образом расходы сейчас ложатся полностью на Томинский ГОК", - отметил вице-президент РМК по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам Олег Медведев.

По его словам, "Промрекультивация" уже заключила договор с военизированной горноспасательной частью МЧС на тушение и мониторинг состояния эндогенных пожаров в Коркинском угольном разрезе.

О создании ООО "Промрекультивация" стало известно в сентябре. На паритетных началах его учредителями выступили АО по добыче угля "Челябинская угольная компания" и Томинский ГОК. Целью СП стала реализация проекта ликвидации крупнейшей в Евразии отработанной угольной выработки с использованием закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики ТГОКа.

Коркинский угольный разрез был включен в технологическую цепочку реализации проекта строительства Томинского ГОКа по рекомендации экологического аудита проекта, проведенного по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

В результате появилось ООО "Промрекультивация" (входит в РМК), которое в настоящий момент занимается подготовкой к реализации проекта.

По планам РМК проект ликвидации угольного разреза Коркинский будет готов к концу декабря. В январе 2018 года компания проинформирует Общественную палату Челябинской области об основных техрешениях по нему и направит документы на госэкспертизу.

Техническая возможность и экологическая безопасность использования закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики ТГОКа подтверждены экспертами Санкт-Петербургского горного университета. Они уверены, что это будет способствовать подавлению очагов эндогенных пожаров, предотвращению пыления в разрезе и увеличению устойчивости его бортов. Для детальной и всесторонней проработки проекта создано несколько рабочих групп, в которые вошли представители федеральных и региональных министерств и ведомств.