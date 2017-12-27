На легендарном "Уралмаше" сменилось руководствоСегодня в 16:35
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Гендиректор ушел на повышение.
С "Уралмашзавода" ушел генеральный директор Андрей Кузнецов. С января 2018 года он будет курировать производство сразу трех предприятий, входящих в УК "УЗТМ-КАРТЭКС". О повышении гендиректора предприятия "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе завода.
29 декабря на заводе должно состояться заседание Совета директоров по вопросам досрочного прекращения полномочий действующего гендиректора и назначения нового руководителя.
"Андрею Кузнецову, который был главой УЗТМ с середины 2015 года, предложен пост первого заместителя гендиректора управляющей компании "УЗТМ-КАРТЭКС". В ее активе сегодня три площадки: "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова", ООО "ОМЗ – Литейное производство" и ПАО "Уралмашзавод". В случае назначения на данную должность, Кузнецов будет курировать блок сервисных служб и направление продаж всех предприятий, входящих в УК "УЗТМ-КАРТЭКС", - пояснили в пресс-службе завода.
Согласно плану развития предприятий, в ближайшее время они станут единым производственным комплексом. Реорганизационные мероприятия по смене топ-менеджмента – первый этап его создания.
На пост нового гендиректора "Уралмашзавода" планируется назначить Сергея Смолина. Ранее он занимал различные руководящие посты на пермском моторном заводе, комбинате "Электрохимприбор" на уральском приборостроительном заводе. Смолин был отмечен званием "Заслуженный машиностроитель РФ" и медалью "За трудовое отличие".
Стоит отметить, что "Уралмашзавод" – один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики. Предприятие было введено в эксплуатацию 15 июля 1933 года. Сегодня завод оснащенный самым современным оборудованием. В свое время "Уралмаш" стоял у истоков создания и перевооружения базовых отраслей экономики страны, которые и сегодня формируют экономику и бюджет страны.
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