На ближайшие три года.

27 декабря на Магнитогорском металлургическом комбинате был заключен коллективный договор на 2018-2020 годы. Церемония прошла в рамках профильной конференции работников ПАО "ММК", в которой приняли участие администрация предприятия и представляющая интересы трудового коллектива первичная профсоюзная организация Группы ММК.

С докладом стратегии развития компании, экологической политике и реализуемых социальных программах выступил генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев. Он отметил, что в октябре 2017 года меткомбинат был признан лучшим российским работодателем по версии американского журнала Forbes. Всего в мировой рейтинг, основанный на опросах сотрудников, вошли четыре компании из РФ, среди которых ММК лидирует со значительным отрывом.

Председателя ППО Группы ПАО "ММК" Бориса Семенова подвел итоги выполнения предыдущего колдоговора, заключенного на 2014-2016 годы и продленного еще на 12 месяцев, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Над проектом нового коллективного договора работали юристы, экономисты и эксперты в сфере охраны труда. Они изучили последние изменения в трудовом законодательстве, провели сравнительный анализ колдоговоров, действующих на других предприятиях отрасли.

Затем проект несколько месяцев рассматривала комиссия, после чего его опубликовали в "Магнитогорском металле" и активно обсуждали в трудовых коллективах. Приоритетами в новом колдоговоре Магнитки остались вопросы заработной платы, занятости, охраны труда, оздоровления работников, а также работа с молодежью, программы по поддержке материнства и детства, ветеранов.

В документе закреплена обязанность работодателя обеспечить рост реального содержания зарплаты сотрудников ПАО "ММК". Также в нем сохранены все льготы и гарантии, внесены дополнения и изменения в ряд положений по вопросам оплаты труда, предоставления отпуска, социального развития коллектива, условий присвоения статуса "Почетный пенсионер" и другим.

Основной внутренний документ ММК, как и прежние, закрепляет принцип социального партнерства руководства и трудового коллектива. Статьи договора регламентируют контроль в отношении заработной платы, охраны труда и окружающей среды, обеспечения спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Уделяется внимание профессиональной подготовке работников, развитию их активности и творческой инициативы.

Стоит отметить, что коллективные договоры предприятий Группы Магнитогорского металлургического комбината неоднократно побеждали на региональных и отраслевых конкурсах в сфере защиты социально-трудовых прав работников.