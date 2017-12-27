При необходимости.

ФСК ЕЭС завершила модернизацию подстанций 220 кВ "Вынгапур" и "Янга-Яха" в Пуровском районе ЯНАО. Специалисты создали возможности для передачи дополнительных 18 МВт мощности предприятиям нефтегазового комплекса к объектам "Газпром-энерго", "Газпромнефть-Муравленко" и Вынгапуровского газоперерабатывающего завода, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.

По договорам технологического присоединения на подстанциях "Вынгапур" и "Янга-Яха" установлены устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования, передачи аварийных сигналов и команд.