Поправив закон об отходах.

С нового года муниципалитеты обяжут заниматься учетом и контролем городских мусорных площадок. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России. Соответствующие поправки были внесены в Федеральный закон № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления, а также иные отдельные законодательные акты Российской Федерации" 26 декабря Советом Федерации РФ.

Согласно документу, на органы местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов и городских округов возлагаются обязанности по созданию и содержанию на своих территориях мест накопления твердых коммунальных отходов, а также по определению схемы их размещения и ведению их реестра. В эти списки будут включены данные о месте нахождения площадок, их собственниках и технических характеристиках, а также об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в этих местах накопления ТКО.

Кроме того, законопроект ужесточает требования к территориальным схемам обращения с отходами. Теперь они должны содержать данные о планируемом строительстве, модернизации и реконструкции объектов, используемых для обращения с отходами, а также оценку объема необходимых капитальных вложений на эти мероприятия,сообщает пресс-служба федерального Минстроя.

Стоит напомнить, что в рамках грядущей "мусорной" реформы также вводится новый орган, ответственный за сбор и утилизацию ТБО: так называемые региональные операторы. Они будут отвечать за вывоз, сортировку, переработку и захоронение отходов. Изменится и работа контейнерных площадок во дворах жилых домов: для разного типа мусора будут установлены контейнеры серого, черного, коричневого, синего, зеленого, желтого и оранжевого цвета.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", новый порядок сбора и утилизации отходов вступает в силу с 1 июля 2018 года. Тогда же будет утвержден новый "мусорный" тариф для собственников жилья, который начнет действовать в январе 2019 года. По словам начальника отдела оперативного контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения с ТКО Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Степана Глазырина, новый тариф может составить 300-400 рублей с квартиры или частного дома.

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