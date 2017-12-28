Совфед России сбросил мусор на муниципалитеты27 декабря в 18:44
- Текст
Поправив закон об отходах.
С нового года муниципалитеты обяжут заниматься учетом и контролем городских мусорных площадок. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России. Соответствующие поправки были внесены в Федеральный закон № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления, а также иные отдельные законодательные акты Российской Федерации" 26 декабря Советом Федерации РФ.
Согласно документу, на органы местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов и городских округов возлагаются обязанности по созданию и содержанию на своих территориях мест накопления твердых коммунальных отходов, а также по определению схемы их размещения и ведению их реестра. В эти списки будут включены данные о месте нахождения площадок, их собственниках и технических характеристиках, а также об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в этих местах накопления ТКО.
Кроме того, законопроект ужесточает требования к территориальным схемам обращения с отходами. Теперь они должны содержать данные о планируемом строительстве, модернизации и реконструкции объектов, используемых для обращения с отходами, а также оценку объема необходимых капитальных вложений на эти мероприятия,сообщает пресс-служба федерального Минстроя.
Стоит напомнить, что в рамках грядущей "мусорной" реформы также вводится новый орган, ответственный за сбор и утилизацию ТБО: так называемые региональные операторы. Они будут отвечать за вывоз, сортировку, переработку и захоронение отходов. Изменится и работа контейнерных площадок во дворах жилых домов: для разного типа мусора будут установлены контейнеры серого, черного, коричневого, синего, зеленого, желтого и оранжевого цвета.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", новый порядок сбора и утилизации отходов вступает в силу с 1 июля 2018 года. Тогда же будет утвержден новый "мусорный" тариф для собственников жилья, который начнет действовать в январе 2019 года. По словам начальника отдела оперативного контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения с ТКО Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Степана Глазырина, новый тариф может составить 300-400 рублей с квартиры или частного дома.
Ранее по теме:
Цветная мусорная революция на Урале
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
27 декабря в 20:12
Стрелок с фабрики "Меньшевик" сдался властям
Добровольно.27 декабря в 20:01
Nissan в России отзывает свыше 100 тысяч авто
Подушки безопасности могут рвануть.27 декабря в 19:48
Биолог из МГУ нашел способ уничтожения онкологии
Раковые клетки уморят голодом.27 декабря в 19:23
Мутко лишился еще одного поста
Вновь "футбольного".27 декабря в 18:53
Экс-директор московской фабрики сбежал от силовиков
Стрелка ищут полиция и Росгвардия.27 декабря в 18:50
Екатеринбургские лыжники пробегут 2025 метров
На "Лыжни России-2018".27 декабря в 18:44
Совфед России сбросил мусор на муниципалитеты
Поправив закон об отходах.27 декабря в 18:16
Застройщика ЖК "Кольцовский" в Екатеринбурге взяли под стражу
На 2 месяца.27 декабря в 18:16
"Энергетические" традиции на Новый год
Из поколения в поколение.27 декабря в 18:12
"Зяблицев-Фонд" продолжает поздравлять екатеринбуржцев
Концертами и подарками.27 декабря в 18:07
Екатеринбург не просыхает: вслед за Уралмашем затопило Эльмаш
Улицу Фрезеровщиков перекрыли.27 декабря в 18:01
Минфин обнародовал данные о зарплатах федеральных чиновников
Но не всех.27 декабря в 17:55
Табакова не вводили в искусственную кому
Утверждают вице-мэр Москвы и глава МХТ.27 декабря в 17:47
На Южном Урале рецидивист сломал шею приятелю и закопал его в лесу
За то, что тот назвал его "крысой".27 декабря в 17:38
В Югре закончились прения по делу о югорской автокатастрофе
Унесшей жизни 12 человек.
Главные новости
- 27 декабря в 18:53Экс-директор московской фабрики сбежал от силовиков
- 27 декабря в 17:38В Югре закончились прения по делу о югорской автокатастрофе
- 27 декабря в 16:42Дёмин призвал бойкотировать незаконную "зебру" на площади 1905 года
- 27 декабря в 15:46Уральские археологи тормознули стройку "Эрмитаж-Урал"
- 27 декабря в 14:00Уральские риелторы обжалуют штраф УФАС
Аналитика
"Энергетические" традиции на Новый год
Из поколения в поколение.
Как Винницкий в воду смотрел?
К выборам.
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.