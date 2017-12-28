Модель снимают с производства.

АвтоВАЗ намерен в 2018 году снять с производства седан Lada Priora. Неофициальной информацией поделился Quto.ru.

По данным портала, последние автомобили модели сойдут с конвейера не позднее следующего лета. Всего в будущем году концерн планирует произвести 7000 седанов, передает "Уралинформбюро".

Первая Lada Priora была выпущена в 2007 году, как раз в кузове седан. Затем появились версии в кузовах хэтчбек и универсал, которые к настоящему моменту уже не производятся.

Модель оснащается 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 87 и 106 лошадиных сил и безальтернативной 5-ступенчатой "механикой". В максимальной комплектации владелец ко всему прочему получает электрозеркала, подогрев передних кресел, климат-контроль, иммобилайзер, центральный замок и штатную сигнализацию.