На ММК ввели в эксплуатацию новый кран-углеперегружательСегодня в 11:43
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Он переносит 700 тонн сырья за час.
В углеподготовительном цехе коксохимического производства Магнитогорского металлургического комбината ввели в эксплуатацию новый грейферный кран-углеперегружатель.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", это уже пятый подобный углеперегружатель, построенный в рамках реконструкции кранового хозяйства цеха, идущей на коксохимическом производстве компании с 2005 года.
Новый углеперегружатель оснащен современными системами управления, что позволяет обеспечить максимальную безопасность персонала при его эксплуатации и обслуживании.
Кран может перегружать 700 тонн угля в час. Его высота – 30 метров, длина пролета – 156 метров, расстояние между опорами крана – 66 метров. Весит устройство более 1 000 тонн, а грузоподъемность грейфера вместе с ним самим составляет 32 тонны.
Генеральным подрядчиком монтажа крана выступило ОАО "Прокатмонтаж". Благодаря опыту установки четырех предыдущих углеперегружателей, пятый удалось смонтировать и провести пусконаладку менее, чем за полгода. Шеф-монтаж осуществляли представители фирмы GOSA FOM.
Ввод в строй нового крана стал очередным шагом технического перевооружения углеподготовительного цеха. Помимо замены пяти механизмов погрузки, за последнее десятилетие здесь проведена реконструкция дозировочных отделений с заменой конусов силосов и установкой одноагрегатных дозаторов немецкой фирмы Schenck Process.
Кроме того, в цехе провели капитальный ремонт угольной эстакады и установили новые грохота на участке по рассеву кокса. В марте 2017 года был введен в эксплуатацию современный передвижной разгрузочный многофункциональный комплекс производства ОАО "МК Ормето ЮУМЗ" (Орск) производительностью 24 вагона в час.
Замена еще одного сложного механизма, работающего в технологии усреднения угольного сырья, позволит повысить эффективность и безопасность работы в углеподготовительном цехе и улучшит условия труда работников цеха.
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