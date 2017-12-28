И растущая зарплата.

Средняя заработная плата в Екатеринбурге с января по октябрь составила 45 857 рублей - на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные озвучил глава администрации Александр Якоб, подводя итоги социально-экономического развития города в 2017 году, передает "Уралинформбюро".

По словам чиновника, в мегаполисе за текущий год снизилась безработица. На конец ноября ее уровень составил 0,5% , что на 0,23% меньше по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Заявленная потребность работодателей в сотрудниках на ноябрь 2017 года составила 16 902 человек. Отмечается, что вакансий в Екатеринбурге в 4,6 раза больше, чем соискателей. Официально работу ищут 3669 горожан.