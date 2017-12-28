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Ленинский район Екатеринбурга строился больше остальныхСегодня в 13:13

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В 2017 году.

Администрация Екатеринбурга подвела итоги социально-экономического развития города в 2017 году. По данным чиновников за 11 месяцев уходящего года в эксплуатацию было введено за счет всех источников финансирования 703,6 тысячи квадратных метров жилья, передает "Уралинформбюро".

В мэрии отметили, что большая часть вводимого жилья приходится на Ленинский (171,5 тысячи "квадратов"), Чкаловский (167,3 тысячи) и Кировский (108,1 тысячи) районы Екатеринбурга.

Кроме квартир и апартаментов в уральской столице активно строятся и нежилые помещения. За 11 месяцев 2017 года введено 771,4 тысячи квадратных метров таких площадей, что почти на 17% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

"Объем ввода торговых, офисных, складских и прочих нежилых помещений в Екатеринбурге уже шесть лет подряд находится на миллионной отметке", - уточнили в администрации.

В текущем году развивалась и улично-дорожная сеть мегаполиса. На строительство, реконструкцию и капремонт муниципальных магистралей в 2017 году будет потрачено 3,9 миллиарда рублей.

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