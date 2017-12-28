Градсовет Екатеринбурга обратился к КозицынуСегодня в 13:06
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С просьбой пощадить телебашню.
Архитектурная общественность уральской столицы обратились к руководству УГМК-холдинга с просьбой сохранить недостроенную телебашню и рассмотреть альтернативные варианты размещения Ледовой арены. Об этом стало известно 28 декабря на итоговом заседании градсовета Екатеринбурга.
"Письмо отправлено, и нам известно, что Козицын его получил", — сообщил глава градсовета Михаил Вяткин, уточнив, что обращение архитекторов к гендиректору холдинга передал лично сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.
Кроме того, архитектор Александр Стариков предложил коллегам внести в перечень вопросов, запланированных к рассмотрению на градсовете в 2018 году, концепцию Храма святой Екатерины.
Как пояснил в беседе с "Уралинформбюро" Михаил Вяткин, градсовет мог бы участвовать в подготовке конкурса проектов храма и дать рекомендации по размещению стройплощадки, чтобы максимально сохранить Октябрьскую площадь, помочь в благоустройстве территории и обсудить с заказчиком стройки фасадные решения при реконструкции Театра драмы.
Стоит напомнить, что изначально храм планировалось разместить в акватории Городского пруда. Но затем было решено перенести площадку для его строительства в квартал улиц Ельцина – Боевых Дружин – Набережной рабочей молодежи – Октябрьской площади. Соответствующий приказ областного Минстроя вышел в ноябре 2017 года.
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