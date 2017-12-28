В 2018 году.

Градсовет Екатеринбурга наметил к рассмотрению в 2018 году 13 площадок, на которых планируется комплексное освоение территории. Об этом сообщает корреспондент "Уралинформбюро", побывавший на итоговом заседании совета.

Акцент будет сделан не только на архитектурных, но и на объемно-планировочных решениях. Это особенно актуально в отношении тех проектов, которые в данный момент уже реализуются: например, комплексная застройка квартала улиц Машинной - Ткачей - Цвиллинга - Щорса, где сегодня работают несколько застройщиков.

"Градсовет должен увидеть и раскрыть потенциал данной территории и помочь проектировщику во взаимодействии с заказчиком и администрацией города", — пояснил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

Другим знаковым для города проектом, который будет вынесен на рассмотрение градсовета, станет развитие филармонического комплекса на улице Карла Либкнехта, в том числе размещение парковок и организация внутренних проездов. По словам Молокова, уже в январе будет объявлен конкурс проектов новой филармонии.

Еще одной территорией, развитие которой обсудят архитекторы, станет будущая площадка ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда. По ней уже стартовал конкурс проектных работ, организованный правительством Свердловской области. До 21 января 2018 года оргкомитет конкурса будет принимать заявки от всех желающих принять в нем участие, и до 21 февраля — сами конкурсные предложения. Еще около месяца уйдет на подведение итогов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, конкурс будет проводиться по двум номинациям: социально-философская концепция и архитектурно-градостроительная концепция. Призовой фонд составляет пять миллионов рублей, из которых два миллиона достанутся автору лучшей градостроительной концепции, и полмиллиона — создателю лучшего социал-философского осмысления ЭСКПО-парка.

Вознаграждения за второе и третье место в этой номинации составят 1 миллион и 500 тысяч рублей соответственно. Еще 10 участников, занявших места с четвертого по 13, получат по 100 тысяч рублей.

Среди проектов, запланированных к рассмотрению в 2018 году, имеется немало спорных. Например, концепция застройки бывшей территории завода "Уралпластик" в Завокзальном районе. Московская компания "ПИК" собирается возвести там к 2025 году большой жилой квартал площадью 300 тысяч квадратных метров.

Проект уже вызвал не только возмущение со стороны предпринимателей, арендующих площади в Завокзальном, но и вопросы по части архитектурного решения квартала. Также градсовет собирается обсудить судьбу территории вокруг недостроенной телебашни, которую УГМК-холдинг планирует снести, чтобы построить на ее месте Ледовую арену на 15 тысяч зрителей.

Стоит отметить, что архитекторы планируют обсуждать не только конкретные проекты, но и отдельные элементы градостроительной стратегии муниципалитета. Так, в июне 2018 года администрация Екатеринбурга собирается вынести на суд депутатов гордумы генплан развития города до 2035 года. Отдельные разделы генплана также будут предложены к обсуждению членами градсовета, пообещал коллегам Андрей Молоков.

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