И конкурсами проектов.

В новой редакции правил землепользования и застройки, может появиться пункт, обязывающий застройщиков выносить на градсовет Екатеринбурга знаковые проекты, реализуемые в центре города. Об этом стало известно 28 декабря на итоговом заседании градостроительного совета столицы Урала.

"Наша задача — добиться того, чтобы в новых правилах прозвучало требование к застройщику согласовывать облик строящегося здания с главархитектором. При этом будет учитываться заключение по проекту, сделанное ранее на градсовете", — заявил в ходе заседания главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

Архитектор Борис Демидов предложил выделить на территории города площадки, на которых любые градостроительные проекты должны проходить через конкурсные процедуры. Инициативу коллеги поддержал глава градсовета Михаил Вяткин, предложив внести это положение в новую редакцию правил землепользования и застройки.

При этом конкурсу должно предшествовать обсуждение проекта на градсовете, уверен Вяткин. "Мне кажется неправильным, когда происходит наоборот, — признал он в беседе с "Уралинформбюро". — Я считаю, что мы имеем право обсудить конкурсный проект еще на стадии техзадания. Кроме того, градсовет должен быть представлен в жюри, либо на стадии определения победителя".

Следует заметить, что в данный момент в городском департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений идет работа над техзаданиями по четырем таким конкурсам.

В частности, на рассмотрение конкурсного жюри будут вынесены проекты строительства нового здания филармонии, ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда, "Контур парка" на Широкой Речке и благоустройства Октябрьской площади, на которой планируется возвести храм святой Екатерины. Заказчик проекта уже пообещал помочь с ремонтом фасада Театра драмы, напомнил коллегам Вяткин.