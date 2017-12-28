До 2021 года.

Администрация Екатеринбурга собирается потратить 1,7 миллиарда рублей на закупку, аренду и лизинг новых машин общественного транспорта. Расходы будут поделены поровну между городским и областным бюджетом. Об этом сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на постановление мэрии от 25 декабря 2017 года.

Согласно изменениям, внесенным в муниципальную программу "Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017 – 2021 годы", парк общественного транспорта Екатеринбурга до 2021 года увеличится на 60 единиц. Какие конкретно это будут машины (автобусы, троллейбусы или трамваи), в тексте документа не сообщается.

Это не единственный пункт программы. Она предусматривает довольной большой объем работ, общая стоимость которых составит 6,9 миллиарда рублей. Среди запланированных мероприятий — продолжение оптимизации сети общественного транспорта, приобретение программного обеспечения для управления городским пассажирским транспортом, организация конкурсов среди предприятий-перевозчиков, установка новых светофоров и дорожных знаков.

Кроме того, крупная сумма (87,7 миллиона рублей) будет выделена на ремонт автомобильных дорог общего пользования. Стоит заметить, что для дорожного ремонта будут привлекаться средства из федерального бюджета. Они пойдут, в частности, на замену светофоров объектов и систем автоматизированного управления дорожным движением, установку дорожных знаков, ограждений и "лежачих полицейских".