Повысив уровень противопожарной безопасности.

За 2017 год сотрудники ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") расчистили от деревьев и кустарников порядка 5 000 гектаров просек под линиями электропередачи в Западной Сибири. В регионе проведено более 80 совместных тренировок персонала подстанций и представителей МЧС. Вкупе с другими мерами противопожарной безопасности это позволило не допустить возгораний на энергообъектах МЭС Западной Сибири.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, профилактические мероприятия включают своевременное техобслуживание и реконструкцию систем и средств противопожарной защиты, обучение сотрудников мерам пожарной безопасности, проведение противопожарных тренировок. С 2014 года филиал МЭС Западной Сибири не получал замечаний надзорных органов и МЧС по пожарной безопасности энергообектов. Соблюдение противопожарного режима на объектах и ежегодная расчистка трасс ЛЭП снижают риск возгораний в охранных зонах в летнюю жару и, как следствие, аварийных отключений линий.

Комплексная противопожарная работа позволяет энергетикам Западной Сибири три года подряд сохранять показатели безопасности на нулевой отметке. С 2015 года МЭС Западной Сибири удерживают звание победителя смотра на лучшее противопожарное состояние филиалов ПАО "ФСК ЕЭС", подтвердив его и в этом году.