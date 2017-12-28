×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Энергообъекты ФСК в Западной Сибири защитили от огняСегодня в 16:08

  • Текст

Повысив уровень противопожарной безопасности.

За 2017 год сотрудники ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") расчистили от деревьев и кустарников порядка 5 000 гектаров просек под линиями электропередачи в Западной Сибири. В регионе проведено более 80 совместных тренировок персонала подстанций и представителей МЧС. Вкупе с другими мерами противопожарной безопасности это позволило не допустить возгораний на энергообъектах МЭС Западной Сибири.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, профилактические мероприятия включают своевременное техобслуживание и реконструкцию систем и средств противопожарной защиты, обучение сотрудников мерам пожарной безопасности, проведение противопожарных тренировок. С 2014 года филиал МЭС Западной Сибири не получал замечаний надзорных органов и МЧС по пожарной безопасности энергообектов. Соблюдение противопожарного режима на объектах и ежегодная расчистка трасс ЛЭП снижают риск возгораний в охранных зонах в летнюю жару и, как следствие, аварийных отключений линий.

Комплексная противопожарная работа позволяет энергетикам Западной Сибири три года подряд сохранять показатели безопасности на нулевой отметке. С 2015 года МЭС Западной Сибири удерживают звание победителя смотра на лучшее противопожарное состояние филиалов ПАО "ФСК ЕЭС", подтвердив его и в этом году.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Будь здоров! Гав-гав

Будь здоров! Гав-гав

В новом году собаки.

С Новым годом - 50!

С Новым годом - 50!

История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×