МРСК Урала обеспечит светлые праздникиСегодня в 17:10
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И надежное и бесперебойное электроснабжение.
В грядущие новогодние праздники энергетики МРСК Урала перейдут на работу в усиленном режиме. Заблаговременно приняты все необходимые меры по обеспечению надежной работы электросетевого комплекса Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. На каждый день каникул, с 30 декабря по 9 января, назначен ответственный дежурный из технического блока, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
В праздники в постоянной готовности будут находиться 50 аварийно-восстановительных бригад ОАО "МРСК Урала" - 300 сотрудников и порядка 100 единиц спецтехники. В полную готовность приведены 60 резервных источников суммарной мощностью 7 946 кВт. В случае необходимости они могут быть задействованы для электроснабжения котельных и социально значимых объектов. Аварийный резерв филиалов и производственных отделений компании укомплектован на 100%. Завершаются внеочередные осмотры энергооборудования. С оперативным персоналом проведен "предновогодний" инструктаж и отработан механизм действий в нештатных ситуациях.
С полудня 29 декабря до 8 часов утра 9 января в электросетевом комплексе Урала и Прикамья вводится режим "технологической тишины". Он подразумевает полный запрет на все плановые работы и переключения за исключением связанных с предотвращением развития и ликвидацией последствий технологических нарушений.
Энергетики обращаются к жителям Свердловской, Челябинской областей и Пермского края с просьбой соблюдать меры безопасности. Ни в коем случае нельзя запускать пиротехнику под ЛЭП и вблизи опор – это представляет угрозу как для жизни человека, так и для оборудования, обеспечивающего электроснабжение потребителей. В случае появления подозрительных лиц вблизи объектов сетевого комплекса об этом следует сообщить правоохранителям и по единому номеру Центра поддержки клиентов МРСК Урала.
В компании работает сразу несколько каналов коммуникации. Круглосуточно можно обратиться к специалистам телефонного Центра обслуживания клиентов по бесплатному номеру 8-800-2501-220. Online-консультацию энергетики МРСК Урала есть возможность получить и в мессенджерах WhatsApp (по номеру 8-912-2901-220) и Telegram (по никнейму @mrskural).
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