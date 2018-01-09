Увольнениями и премиями.

Министерство финансов предложило улучшить материальное состояние чиновников за счет сокращения штата федеральных госслужащих и работников федеральных органов исполнительной власти. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства об уменьшении численности чиновников, передает "Уралинформбюро".

Документ размещен на портале проектов нормативных актов. По мнению инициаторов проекта, сокращение численности госслужащих позволит направить высвободившиеся средства на премии, тем самым материально стимулируя оставшихся.

Эти меры разработаны в целях повышения эффективности деятельности госорганов, оптимизации штата и дальнейшего развития госслужбы в РФ, отмечается в документе.



Стоит отметить, что госслужащие стали брать меньше взяток, пишут "Известия". За 11 месяцев 2017 года количество таких преступлений сократилось на 40%, подсчитали в МВД.