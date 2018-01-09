×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Кнут и пряник: Минфин простимулирует чиновниковСегодня в 09:35

  • Текст

Увольнениями и премиями.

Министерство финансов предложило улучшить материальное состояние чиновников за счет сокращения штата федеральных госслужащих и работников федеральных органов исполнительной власти. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства об уменьшении численности чиновников, передает "Уралинформбюро".

Документ размещен на портале проектов нормативных актов. По мнению инициаторов проекта, сокращение численности госслужащих позволит направить высвободившиеся средства на премии, тем самым материально стимулируя оставшихся.

Эти меры разработаны в целях повышения эффективности деятельности госорганов, оптимизации штата и дальнейшего развития госслужбы в РФ, отмечается в документе.

Стоит отметить, что госслужащие стали брать меньше взяток, пишут "Известия". За 11 месяцев 2017 года количество таких преступлений сократилось на 40%, подсчитали в МВД.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Будь здоров! Гав-гав

Будь здоров! Гав-гав

В новом году собаки.

С Новым годом - 50!

С Новым годом - 50!

История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×