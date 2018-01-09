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Евросоюз требует с России миллиард евро за несъеденную свининуСегодня в 10:25

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"Ахрюкнулся" запрет 2014 года.

Страны Евросоюза требуют от России возместить их убытки от запрета на импорт свинины. Потери оцениваются в 1,4 миллиарда евро, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Минэкономики РФ.

Ограничение на поставки мяса Россия вела в январе 2014 года из-за вспышек африканской чумы свиней. В 2017 году Всемирная торговая организация (ВТО) признала эти запреты незаконными с точки зрения правил международной торговли. Вирус был обнаружен лишь в нескольких странах, но тогда Россия перекрыла ход всей европейской свинине. РФ должна была возобновить поставки в декабре 2017 года.

В Минэкономики РФ же заявили, что запрет на ввоз мяса из-за африканской чумы свиней сняли вовремя. Но поставки не проводятся из-за действующего эмбарго от августа 2014 года. Санкции вводились в интересах "национальной безопасности". Этот аргумент в ВТО никто не смог оспорить.

Сейчас Евросоюз требует ответных санкций для российского импорта – на сумму 1,39 миллиарда евро. Столько потеряли производители свинины в 2014 году, передает "Уралинформбюро".

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