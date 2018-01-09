"Россети" в праздники провели на Среднем Урале ученияСегодня в 10:28
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С реальными работами.
В Свердловской области прошла системная противоаварийная тренировка энергетиков по отработке действий при возникновении и ликвидации технологического нарушения в зимнюю непогоду. За ее ходом следил заместитель главного инженера компании "Россети" Владимир Пелымский. В учениях приняли участие филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Урала, филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" и АО "Екатеринбургская электросетевая компания" (входит в Группу компаний "Россети").
По легенде тренировки, которая носила внезапный характер, в результате резкого ухудшения погоды произошло одновременное отключение ряда энергообъектов на Среднем Урале. Технологические нарушения были зафиксированы на ВЛ 500 кВ "Рефтинская ГРЭС - Южная", 110 кВ "Сибирская - Авиатор" с отпайками, ВЛ 35 кВ "Нижне-Исетская - Птицефабрика" и ВЛ 35 кВ "Нижне-Исетская - Кольцово" с отпайкой на подстанцию "Птицефабрика". Также произошел сбой в работе оборудования на центрах питания: подстанции (ПС) 500 кВ "Южная" и ПС 35 кВ "Птицефабрика".
Условно без электроснабжения остались порядка 7 000 жителей поселка Птицефабрика, а также пять социально значимых объектов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.
Для ликвидации последствий непогоды в энергокомпаниях были созваны оперативные штабы, работавшие в тесном взаимодействии друг с другом. В подразделениях "Россетей" был введен особый режим работы.
В ходе тренировки энергетики отработали действия по обеспечению скорейшего восстановления электроснабжения обесточенных потребителей, перевода на резервные схемы, порядок взаимодействия энергопредприятий. Особое внимание было уделено выдвижению аварийно-восстановительных бригад, подготовке и запуску передвижных дизель-электростанций. Все эти мероприятия проходили в реальных условиях. Также энергетики погрузили и доставили к месту ликвидации последствий технологического нарушения анкерную металлическую опору, которую по сценарию планировалось установить взамен условно упавшей. Инженерный персонал контролировал корректность действий специалистов и соблюдение техники безопасности. В учениях было задействовано более 100 человек, порядка 20 единиц спецтехники, и три передвижных дизель-электростанции.
По итогам тренировки действия персонала "Россетей" в Свердловской области получили положительную оценку.
"Мы не случайно провели противоаварийную тренировку в первых числах наступившего года. В 2018 нас ждут важные события, в частности в Екатеринбурге пройдут игры Чемпионата мира по футболу. И перед энергетиками стоят еще более масштабные задачи по обеспечению надежного электроснабжения потребителей, бесперебойной работы энергооборудования. Учения на территории Среднего Урала продемонстрировали высокую профессиональную подготовку и слаженность работы специалистов Группы компаний "Россети", умения и навыки, необходимые для оперативного реагирования и устранения возможных технологических нарушений в электросетевом комплексе", - отметил заместитель главного инженера ПАО "Россети" Владимир Пелымский.
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