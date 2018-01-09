На 2,5%.

Волжский завод с 2018 года увеличил стоимость нескольких моделей своих автомобилей. Седан Lada Vesta в базовой комплектации подорожал на 15 тысяч рублей (+3,2%), а Lada Granta – на 10 тысяч рублей (+1,6%). Об этом стало известно из прайс-листов, размещенных на сайте АвтоВАЗа, передает "Уралинформбюро".

В среднем повышение цен на автомобили Lada составило 2,5%. Так, Lada Vesta теперь будет стоить 569 тысяч 900 рублей, а Granta – 399 тысяч 900 рублей.

Как отмечают дилеры, подорожание машин в начале года – традиционное явление для данной компании. В начале 2017 года модели Lada также поднялись в цене на 2%, напоминают "Ведомости".

По словам представителя АвтоВАЗа, на заводе не прогнозируют снижение спроса, так как все производители традиционно повышают цены на автомобили нового года производства. "Мы не потеряем в ценовой конкурентоспособности", – уточнил он.

Ранее СМИ сообщили о снятии в 2018 году с производства седана Lada Priora, однако, эта информация была озвучена неофициальными источниками.

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