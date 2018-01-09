Российская ракета превратится в "челнок"Сегодня в 13:38
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После успешных испытаний.
"Роскосмос" совместно с НПЦ имени Хруничева и ОКБ имени Мясищева собирается возродить проект создания многоразовой ракеты "Ангара-1.2".
Согласно информации, размещенной на сайте НПЦ, успешные стендовые испытания агрегатного модуля "Ангары-1.2" состоялись еще в ноябре 2017 года. По словам разработчиков, испытания подтвердили работоспособность двигательной установки модуля. Принято решение о допуске изделия к летно-конструкторским испытаниям.
Теперь ракету планируют оборудовать складными крыльями, которые позволят ей после успешного выведения груза на орбиту вернуться на Землю и совершить мягкую посадку на аэродроме. Первые результаты разработки этой модели могут быть объявлены уже весной 2018 года, пишут "Известия".
Ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2ПП" — первая летная машина семейства ракет-носителей космического назначения. Ее запуск был успешно проведен 9 июля 2014 года.
Стоит отметить, что тогда же состоялись испытания более тяжелой модели — ракеты-носителя "Ангара-А5". Как ранее сообщало "Уралинформбюро", эту модель изначально предполагалось использовать для выведения на орбиту космического корабля "Федерация", который предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту и к Луне. Летные испытания "Федерации" запланированы на 2021 год, а первый пилотируемый полет состоится в 2023 году.
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