Самым масштабным экопроектом стало восстановление лесов.

За 2017 год, объявленный в России Годом экологии, ЗАО "ОРМЕТ" (входит в Группу "Русская медная компания") направило на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов порядка 6,6 миллиона рублей. Это более чем вдвое превышает аналогичные расходы-2016.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, наиболее масштабным экологическим проектом "ОРМЕТа" в минувшем году стали лесовосстановительные работы - на 39 гектарах в трех лесничествах Оренбургской области появились более 230 тысяч саженцев деревьев. Затраты предприятия составили почти 4 миллиона рублей.

В 2018 году важным экологическим событием для ЗАО "ОРМЕТ" станут мероприятия по искусственному восполнению водно-биологических ресурсов Оренбуржья. По согласованию со Средневолжскоим территориальным управлением Росрыболовства, в ближайшие 10 лет предусмотрен ежегодный выпуск около 2 500 мальков толстолобика в Ириклинское водохранилище, откуда они попадут в реки региона.