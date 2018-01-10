Слесарей "Екатеринбурггаза" отметили за качественный труд09 января в 15:34
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Награды вручил глава предприятия Валерий Боровиков.
Службы домовых сетей ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3 АО "Екатеринбурггаз" поощрены за высокие достижения и выполнение производственных задач. В 2016-2017 годах руководство предприятия уделило особое внимание повышению качества технического обслуживания газового оборудования, реализации комплекса мер по совершенствованию работы с потребителями, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз".
"Главная цель, которую мы преследовали, - это повышение надежности и безаварийности газоснабжения Екатеринбурга, качественное проведение регламентных работ в жилом фонде, оперативность отработки сервисных заявок, усиленная профилактическая работа. В первую очередь мы благодарим за качественный труд службы домовых сетей, на которых лежит основная нагрузка взаимодействия с абонентами", - отметил генеральный директор АО "Екатеринбурггаз" Валерий Боровиков на церемонии награждения.
Особо отмечен начальник службы домовых сетей ПУ-1 Василий Верёвкин - за образцовое взаимодействие с потребителями. Эта служба обслуживает газифицированный жилфонд Ленинского, Октябрьского и Чкаловского районов уральской столицы.
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