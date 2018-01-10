На один этаж.

Минстрой Свердловской области внес изменения в проект застройки бывшей промплощадки завода "Ювелиры Урала" (микрорайон Ботанический).

Согласно приказу ведомства, застройщику, компании "Ривьера-Инвест Екб", придется понизить этажность жилых домов с 26 до 25 этажей. Кроме того, сокращена территория, определенная под автопаркинги: если в изначальной редакции проекта они занимали 4 участка, то в новой всего 2. Их общая площадь уменьшилась почти на 1000 квадратных метров, передает "Уралинформбюро".

Проект застройки территории "Ювелиров Урала", ограниченной улицами Крестинского, 8 Марта и Объездной дороги, был одобрен на публичных слушаниях в августе 2017 года. На месте неработающих корпусов предприятия к 2025 году вырастет комплекс жилых высотных зданий. Предусмотрены также встроенный детский сад на 100 мест и крытый паркинг на 300 авто. Еще 125 машиномест примет подземная парковка в одном из проектируемых домов.

В ходе публичных слушаний участники высказали немало претензий к проекту. Местные автовладельцы опасаются, что такой маленький паркинг не вместит всех машин будущих обитателей жилого комплекса, что чревато неизбежным транспортным коллапсом для всего микрорайона.

Многие выступавшие также просили добавить к схеме дорожной сети квартала сквозной проезд с улицы Крестинского на улицу 8 Марта, так как реализация проекта увеличит нагрузку на существующую УДС. Судя по схеме участка, приложенной к приказу областного минстроя, это пожелание осталось без ответа.

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