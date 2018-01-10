Из-за нехватки баллов.

Пенсионный фонд РФ отказывает гражданам в назначении страховой пенсии по старости. Причиной стала нехватка у россиян пенсионных баллов и страхового стажа. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, передает "Уралинформбюро".

По его словам, таким людям назначается социальная пенсия. Если ее размер будет ниже прожиточного минимума, то им сделают доплату и "дотянут" до него пенсию, пишет "Российская газета".

Стоит добавить, что сегодня средняя страховая пенсия по старости по стране в 1,65 раза выше прожиточного минимума пенсионера.



С 1 января 2018 года страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличены на 3,7%, что должно превысить прогнозируемый по итогам года уровень инфляции.

По данным Пенсионного фонда России, среднегодовой размер страховой пенсии в этом году будет 14 тысяч 75 рублей, для неработающих пенсионеров - 14 тысяч 329 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии - составит 9 тысяч 45 рублей.

Как сообщалось ранее, с 2015 года страховая выплата по старости назначается при соблюдении трех условий: возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, наличие необходимого страхового (трудового) стажа и достаточная величина индивидуального пенсионного коэффициента (балла).

Если раньше, чтобы уйти на заслуженный отдых, достаточно было иметь 5 лет трудового стажа, то с 2015 года продолжительность официального стажа ежегодно увеличивается на один год. Так, в 2017 году человек должен был отработать как минимум 8 лет.

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